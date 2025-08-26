সিলেট সীমান্ত দিয়ে ৬ রোহিঙ্গা প্রবেশের পর লাপাত্তা

সিলেট সীমান্ত দিয়ে ৬ রোহিঙ্গা প্রবেশের পর লাপাত্তা
সিলেটের জৈন্তাপুর সীমান্ত দিয়ে ছয় রোহিঙ্গা প্রবেশের খবর পাওয়া গেছে। খবর পেয়ে বিজিবি সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তিনজন রোহিঙ্গার ছবি ও ভিডিও ধারণ করলেও তাদের আটক করেননি। পরে স্থানীয় একটি দালাল চক্র তাদের নিরাপদে সরিয়ে দিয়েছে বলে জানা গেছে।
সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে সিলেটের জৈন্তাপুর সীমান্তের ১৩০২ মিইন পিলার এলাকার বাঘছড়া দিয়ে রোহিঙ্গারা দেশে প্রবেশ করেন। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকেল পর্যন্ত তাদের কোথাও আটকের খবর পাওয়া যায়নি।
এদিকে, রোহিঙ্গা প্রবেশের ঘটনায় ভিডিও ধারণ ও ছবি তোলাকে কেন্দ্র করে দালাল চক্রের সঙ্গে স্থানীয় দুই ব্যক্তির মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় দালাল চক্রের তিন সদস্যসহ ১০-১২ জনের বিরুদ্ধে জৈন্তাপুর থানায় অভিযোগ করেছেন আকবর আলী নামের এক ব্যক্তি।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সোমবার দুপুর ১২টার দিকে জৈন্তাপুর উপজেলার চারিকাটা ইউনিয়নের ১৩০২ পিলার এলাকার বাঘছড়া দিয়ে ছয় রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। এসময় স্থানীয় দালাল কামরাঙ্গীখেল দক্ষিণ গ্রামের মহিব মিয়ার ছেলে সুলেমান (২৭), নিশ্চিন্তপুর গ্রামের নুর উদ্দিনের ছেলে সেলিম (৩৫) ও নিশ্চিন্তপুর গ্রামের বাবুল মিয়ার ছেলে আনোয়ার উরফে আনর (৩২) তাদের বাঘছড়া এলাকায় জঙ্গলে নিয়ে আসেন। এসময় বাউরভাগ দক্ষিণ গ্রামের আকবর আলীর ছেলে রোমান আহমদ (২৪) ও আব্দুল মতিনের ছেলে আবুলসহ (৪৫) স্থানীয়রা তাদের দেখতে পান।
তারা ভিডিও ধারণ করেন। একপর্যায়ে বিষয়টি ধামাচাপা দিতে তোড়জোড় শুরু হয়। খবর পেয়ে বিজিবি সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গেলে দালাল চক্রের সদস্যরা তাদের সরিয়ে ফেলেন।
স্থানীয়রা জানান, বিজিবি সদস্যরা ঘটনাস্থলে যাওয়ার পর একজন পুরুষ, একজন নারী ও এক শিশুকে দেখতে পান তারা। এসময় ছবি ও ভিডিও ধারণ করলেও তাদের আটক করা হয়নি।
জৈন্তাপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল বাশার মোহাম্মদ বদরুজ্জামান বলেন, এ বিষয়ে একটি অভিযোগ এসেছে। তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ বিষয়ে জানতে বিজিবি ১৯ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জুবায়ের আনোয়ারের ফোনে একাধিকার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি সাড়া দেননি।
