মুসলিম বন্ধুর জানাজায় কাঁদা সেই সুধীর বাবু আর নেই

মুসলিম বন্ধুর জানাজায় কাঁদা সেই সুধীর বাবু আর নেই
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে মুসলিম বাল্যবন্ধুর জানাজায় এসে কেঁদে ভাইরাল হওয়া সেই সুধীর বাবু মারা গেছেন।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুর ১টার দিকে উপজেলার গুণবতী ইউনিয়নের চাপাচৌ গ্রামের নিজ বাড়িতে তার মৃত্যু হয়।
সুধীর বাবুর ছেলে অর্জুন চন্দ্র দাস জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
অর্জুন চন্দ্র দাস বলেন, দুপুর ১টার দিকে বাবা মারা গেছেন। আজ রাতেই এলাকায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে। তিনি আমাদের দুই ভাই ও পাঁচ বোনকে রেখে গেছেন।
তিনি আরও বলেন, ‘আমার বাবা আর মীর হোসেন চাচা ছোটবেলা থেকেই একসঙ্গে আড্ডা ও খেলাধুলা করে বড় হয়েছেন। পরবর্তীতে দুজনে স্থানীয় গুণবতী বাজারের ব্যবসায়ী ছিলেন। সময় পেলেই দুই বন্ধু ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতেন। চাচার মৃত্যুতে বাবা অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন।’
২০২১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর উপজেলার গুণবতী বাজারের ব্যবসায়ী মীর হোসেন সওদাগর মারা গেলে তার জানাজার মাঠে উপস্থিত হন বন্ধু সুধীর বাবু। বন্ধু হারানোর বেদনায় সুধীর বাবু জানাজা চলাকালীন পেছনে গাছের গুঁড়িতে বসে চোখের পানি ফেলতে থাকেন। বিষয়টি উপস্থিত সবার হৃদয় ছুঁয়ে যায়।
জাহিদ পাটোয়ারী/এসআর