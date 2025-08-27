আলমডাঙ্গায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত ১, আহত ৩

আলমডাঙ্গায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত ১, আহত ৩
চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া-গাংনী সড়কে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক তরুণ নিহত হয়েছেন এবং আরও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন।
স্থানীয়দের সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে হাটবোয়ালিয়া থেকে গাংনীর দিকে যাচ্ছিল একটি সুজুকি জিএসএক্স এবং গাংনী থেকে হাটবোয়ালিয়ার দিকে আসছিল একটি পালসার এনএইচ। দুটি মোটরসাইকেলেরই মধ্যে একটি বাইকের গতি বেশি ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। এই দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুর্ঘটনা ঘটে।
দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভোলাডাঙ্গা গ্রামের সৌদিপ্রবাসী দুলাল মালিথার ছেলে সাঈদ আহমেদ সোয়াদ (১৮)। আহতরা হলেন একই গ্রামের বাহাদুর (২২) ও সাগর (১৬) এই তিনজনই এক মোটরসাইকেলে ছিলেন, অপর মোটরসাইকেলে ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদরের রনি (২৫)। তিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছেন।
আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত আবাসিক মেডিকেল অফিসার জানান, হাসপাতালে আনার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোয়াদের মৃত্যু হয়। বাকিদের চিকিৎসা চলছে।
আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়েই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলছে।
হুসাইন মালিক/এমআরএম