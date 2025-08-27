  2. দেশজুড়ে

দিনাজপুরে বিস্ফোরক-নাশকতা মামলায় আ’লীগ নেতা গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৪:১৩ পিএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে বিস্ফোরক, নাশকতা ও মারামারির মামলায় মো. হেলাল সরকার (৫৫) নামে এক আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৭ আগস্ট) বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে তাকে চিরিরবন্দর উপজেলার টিএনটি মোড় থেকে গ্রেফতার করা হয়।

মো. হেলাল সরকার চিরিরবন্দর উপজেলার ৬ নম্বর অমরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ওই ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান। তিনি বাসুদেবপুর গ্রামের বাসিন্দা। ২০১৬ সালের ২৯ আগস্ট থেকে ২০২২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

চিরিরবন্দর থানা পুলিশ জানায়, মো. হেলাল সরকারের বিরুদ্ধে চিরিরবন্দর থানায় বিস্ফোরক, নাশকতা ও মারামারি মামলা রয়েছে। তিনি পলাতক ছিলেন। বুধবার বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে তাকে গ্রেফতার করা হয়। মামলা নম্বর ১১।

চিরিরবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল আমিন বলেন, মো. হেলাল সরকার বিস্ফোরক নাশকতা ও মারামারি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। তাকে গ্রেফতারের পর কোর্টে পাঠানো হয়েছে।

