আদালতে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান

আদালতে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান
কুষ্টিয়ায় জুলাই আন্দোলনে ছাত্রজনতার ওপর হামলা ও হত্যাচেষ্টা মামলার অন্যতম আসামি ফরহাদ হোসেন পাপ্পুকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাকে আদালতে তোলার সময় ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দিয়েছেন গ্রেফতার নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের এ নেতা।
বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুর দেড়টার দিকে কুষ্টিয়ার চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নিচতলায় এ ঘটনা ঘটে৷ পুলিশ ভ্যান থেকে নামিয়ে আদালতে নেওয়ার সময় এ স্লোগান দিতে দিতে আদালত ভবনে প্রবেশ করেন। এর আগে মঙ্গলবার রাতে তাকে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
বিষয়টি নিশ্চিত করেন কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার জিয়াউর রহমান।
গ্রেফতার ফরহাদ হোসেন পাপ্পু (২৬) কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার এলঙ্গি এলাকার মতি হোসেনের ছেলে। তিনি কুমারখালী উপজেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি। জুলাই আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও হত্যাচেষ্টা মামলার এজাহারভুক্ত তিন নম্বর আসামি। এছাড়া তার বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি মামলা রয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুর দেড়টার দিকে ছাত্রলীগ নেতা পাপ্পুকে গাড়িতে করে আদালতে আনে পুলিশ। গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দেন পাপ্পু।
এসময় ছাত্রলীগের আরও ১০ নেতাকর্মী তার সঙ্গে স্লোগান দিতে থাকেন। স্লোগান দিতে দিতে তারা আদালত ভবনে প্রবেশ করেন। সেখানে কিছুক্ষণ স্লোগান দিয়ে তারা পালিয়ে যান। পরে আদালত তাকে কারাগারে পাঠান।
এ বিষয়ে কুষ্টিয়া কোর্ট পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহুরুল ইসলামকে একাধিকবার কল করলেও তিনি রিসিভ করেননি।
