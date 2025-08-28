  2. দেশজুড়ে

ভোলায় নিখোঁজের ৬ ঘণ্টা পর পুকুর থেকে দুই শিশুর লাশ উদ্ধার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ভোলা
প্রকাশিত: ০১:৩৪ এএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
ভোলায় নিখোঁজের ৬ ঘণ্টা পর পুকুর থেকে দুই শিশুর লাশ উদ্ধার
দৌলতখান থানা/ফাইল ছবি

ভোলায় নিখোঁজের প্রায় ৬ ঘণ্টা পর পুকুর থেকে দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতরা হলো ফাতেমা আক্তার (৭) ও জোবেদা আক্তার (৪)।

ফাতেমা বগুরা জেলার শা‌কিলের মেয়ে ও জোবেদা দৌলতখান উপজেলার চর খ‌লিফা ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কলাকোপা গ্রামের মো. হোসেনের মেয়ে। নিহতরা আপন খালাতো বোন।

বুধবার (২৭ আগস্ট) রাত সোয়া ১১টার দিকে ভোলার দৌলতখান উপজেলার চর খ‌লিফা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের দিদারুল্লা গ্রামের পাটওয়ারী বা‌ড়ির পাশের বাড়ি এ ঘটনা ঘটে।

নিহতের প‌রিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত শিশুরা তাদের মা-বাবার সঙ্গে পাটওয়ারী বা‌ড়ির পাশে তাদের নানার বাড়িতে থাকতো। বুধবার বিকেল ৫টার দিকে শিশু‌ দুটি ঘর থেকে বের হয়। এরপর আর তাদের খুঁজে পা‌চ্ছিল না পরিবারের লোকজন। পরে রা‌ত সোয়া ১১টার দিকে বা‌ড়ির পাশে পুকুরে তাদের মরদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। এরপর তাদের মরদেহ পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়।

দৌলতখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিল্লুর রহমান ঘটনার সত্যতা নি‌শ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পু‌লিশ পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে।

জুয়েল সাহা বিকাশ/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।