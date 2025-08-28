পুলিশের লুট হওয়া পিস্তল উদ্ধার, আটক ১

পুলিশের লুট হওয়া পিস্তল উদ্ধার, আটক ১
চট্টগ্রামে থানা থেকে পুলিশের লুট হওয়া একটি পিস্তল উদ্ধারসহ একজনকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ডিবি পুলিশের একটি দল বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মোংলা থেকে পিস্তলসহ কামাল নামের এক ব্যক্তিকে আটক করে।
মোংলা থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আনিসুর রহমান ডিবি পুলিশের উদ্ধৃতি দিয়ে জানান, বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ডিবি পুলিশের ইন্সপেক্টর মো. রমিজ উদ্দিনের নেতৃত্বে মোংলায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় অভিযানকারীরা মোংলা পোর্ট পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে থেকে কামাল নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেন।
আটক কামাল উপজেলার চাঁদপাই ইউনিয়নের মালগাজী গ্রামের আব্দুল মোতালেব হাওলাদারের ছেলে। পরবর্তীতে কামালের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী মালগাজী এলাকার তার নিজ বসতবাড়ি থেকে পুলিশের ব্যবহৃত একটি চায়না ৭.৬২ মডেলের পিস্তল উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার অস্ত্রটি পুলিশের থানা লুট হওয়া।
আবু হোসাইন সুমন/এমআরএম