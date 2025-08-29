  2. দেশজুড়ে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অন্তর্বর্তী সরকার প্রথম থেকেই জটিল অর্থনীতি পরিস্থিতিতে পড়েছে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৪৮ পিএম, ২৯ আগস্ট ২০২৫
বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এসে প্রথম থেকে একটায় জটিল অর্থনীতি পরিস্থিতিতে পড়েছে। অর্থনীতি পরিস্থিতি এটা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। সেটা শ্বেতপত্রের ভিতর দিয়ে সেটা আমরা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি।’

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বিকেলে টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে এলেঙ্গা রিসোর্টে ইউনিটি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমানে মূল্যস্ফীতি যেটুকু কমেছিল সেটা আবার ঊধ্বর্মুখী হচ্ছে। সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেশে চাল, তেল সবজি ইত্যাদির দাম বেড়েছে। এরকম যদি বাড়তে থাকে এবং এটার যদি মজুরি এবং বেতনের সামঞ্জস্য না থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে দারিদ্র্যের হার বাড়ছে, বৈষম্য বাড়ছে এবং এটার ভিতরে পুষ্টিহীনতা এটার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

তিনি বলেন, এরকম অর্থনীতির অবস্থা পরিস্থিতি আবার জটিল হতে নেয় তাহলে নির্বাচন, রাজনৈতিক উত্তরণ চাচ্ছি সেটাকে বাঁধাগ্রস্ত করবে। অর্থনীতির অবস্থা কোনোভাবে খারাপ হতে দেওয়া যাবে না। তাহলে এটা রাজনৈতিক উত্তরণ, নির্বাচন উত্তরণকে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। সবাই এখন নির্বাচন, সনদ ও সংবিধান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেছে। এটার কারণে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও মজুরি এগুলো নজর দেয়া কম হচ্ছে সেইদিকে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ইউনিটি এসোসিয়েশনের সভাপতি সুজন মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সভাপতি জাফর আহমেদ, কালিহাতী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোস্তফা কবীর ও লুৎফর রহমান মতিন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ শহীদুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/আরএইচ/এএসএম

