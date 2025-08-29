টঙ্গীতে একদিনে দুজনের মরদেহ উদ্ধার
টঙ্গীতে পৃথক স্থান থেকে এক নারীসহ দুজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহতরা হলেন, শাহিদা বেগম (৩৫) ও অজ্ঞাত (৬৫) পরিচয়ের এক পুরুষ।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বিকালে টঙ্গীর স্টেশন রোড ও ইজতেমা রোড এলাকায় থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়।
শাহিদা বেগম ভোলার লালমোহন উপজেলার মাদরাসা বাজার ৮ নম্বর রোড এলাকার মৃত শাহাবুদ্দিনের মেয়ে। তিনি স্ব পরিবারে ঢাকার উত্তরখান ফায়দাবাদ এলাকায় বসবাস করে ভিক্ষাবৃত্তি করতেন।
আনুমানিক ৬৫ বছর বয়সী অজ্ঞাত পুরুষের নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি। স্থানীয়দের দাবি তিনি মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, বিকেল ৪টার দিকে শাহিদা তার স্বামী জলিলসহ স্টেশন রোড এলাকার বিআরটি ফ্লাইওভারের নিন্মগামী লুপ দিয়ে নিচে নামার সময় ঢাকা থেকে গাজীপুরগামী বলাকা পরিবহনের একটি বাস (ঢাকা মেট্রো- ব ১৫-১৮১৯) তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। এসময় ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বাসটির চালক ও হেলপার। পরে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে টঙ্গী পশ্চিম থানা পুলিশ নিহতের লাশ হেফাজতে নেন।
অপরদিকে বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে ইজতেমা ময়দান সংলগ্ন টঙ্গী কামারপাড়া সংযোগ সড়কের পানির টাংকি এলাকার ফুটপাত থেকে আনুমানিক ৬৫ বছর বয়সী অজ্ঞাত বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করেছে টঙ্গী পশ্চিম থানা পুলিশ। স্থানীয়দের দাবী তিনি মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিছুদিন যাবত ওই এলাকায় ফুটপাতে তাকে শুয়ে থাকতে দেখা যেত।
টঙ্গী পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসকান্দর হাবীবুর রহমান বলেন, ‘একজন অজ্ঞাত মানসিক প্রতিবন্ধী বৃদ্ধ ও সড়ক দুর্ঘটনায় এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। বাসটি আটক করা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
