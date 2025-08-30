স্ত্রীর ডিভোর্স লেটার পেয়ে ফাঁস নিলেন স্বামী

স্ত্রীর ডিভোর্স লেটার পেয়ে ফাঁস নিলেন স্বামী
সিরাজগঞ্জের তাড়াশে স্ত্রীর ডিভোর্স লেটার পেয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন মজনু পারভেজ (৩৯) নামে এক যুবক। শনিবার (৩০ আগস্ট) ভোর ৬টার দিকে উপজেলার উত্তর ওবদাবাদ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তিনি একই গ্রামের মৃত আব্দুস সাত্তারের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, প্রায় ২৫ বছর আগে বিনসাড়া গ্রামের আব্দুল মোতালেবের মেয়ে রোকসানা খাতুনের সঙ্গে মজনু পারভেজের বিয়ে হয়। তাদের ঘরে এক ছেলে ও এক মেয়ে সন্তান রয়েছে। তবে বেশ কিছুদিন ধরে উভয়ের মধ্যে ঝগড়া চলছিল। এরই জেরে স্ত্রী বাবার বাড়িতে চলে যায়। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) মজনু পারভেজ তার স্ত্রীর দেওয়া একটি ডিভোর্স লেটার হাতে পান। এতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন তিনি। এই হতাশা থেকেই মজনু পাতভেজ আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা স্থানীয়দের।
তাড়াশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউর রহমান জাগো নিউজকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, মজনু পারভেজের মরদেহ উদ্ধারের জন্য ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। ময়নাতদন্ত শেষে বিস্তারিত জানা যাবে।
এম এ মালেক/এমএন/এমএস