ভিপি নুরের ওপর হামলা

যমুনা সেতু পশ্চিম মহাসড়ক অবরোধ

প্রকাশিত: ০৩:৫৯ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে ৩০ মিনিট যমুনা সেতু পশ্চিম মহাসড়ক অবরোধ করেছে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা।

শনিবার (৩০ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে যমুনা সেতু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কের গোলচত্বরে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা।

অবরোধ কর্মসূচিতে সিরাজগঞ্জ জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি মোমিন ফয়সাল, সদস্যসচিব ইউসুফ আলী, জেলা শ্রমিক অধিকার পরিষদের সভাপতি সোহরাওয়ার্দী হোসেন, জেলা ছাত্র অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এম আই মনি ও বেলকুচি উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের সদস্যসচিব হাসমত সরকারসহ প্রায় শতাধিক লোক অংশ নেন।

অবরোধ চলাকালে এসব নেতাকর্মীরা বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানান। পরে ৩০ মিনিটের অবরোধে মহাসড়কের দুই প্রান্তে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে অবরোধ তুলে নেন তারা। এসময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

যমুনা সেতু পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুজ্জামান আসাদ জাগো নিউজকে বলেন, ‘ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ করেছিল গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা। এতে কিছুক্ষণের জন্য যানচলাচল বন্ধ ছিল। পরে তারা চলে গেছে।’

