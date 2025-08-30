আমানুল্লাহ আমান
দেশের ক্রান্তিকালে মানুষ জিয়া পরিবারের মাধ্যমে মুক্তি পায়
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য ও খুলনা বিভাগীয় বিএনপির সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক আমান উল্লাহ আমান বলেছেন, দেশের ক্রান্তিকাল যখনই আসে তখনই জিয়া পরিবারের আত্মত্যাগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ মুক্তি পায়।
শনিবার (৩০ আগস্ট) দুপুরে মেহেরপুর সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণে জেলা বিএনপির সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
আমান উল্লাহ আমান বলেন, জিয়াউর রহমানের একাত্তরের স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বেগম জিয়ার নেতৃত্বে স্বৈরাচার এরশাদের পতন হয়েছিল। সর্বশেষ তারেক রহমানের নেতৃত্বে ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে চব্বিশে আমরা পেয়েছি নতুন বাংলাদেশ।
জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিলটনের সভাপতি সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নার্গিস বেগম। এছাড়া বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, শহর সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু উপস্থিত ছিলেন। জেলা বিএনপির সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।
আসিফ ইকবাল/এমএন/এমএস