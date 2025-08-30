  2. দেশজুড়ে

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ সদস্য মাওলানা আজিজুর রহমান বলেছেন, পিআর পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার গঠন করলে বিরোধী দলের জন্যও ন্যায্য সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফ্যাসিবাদী শাসন আর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। জামায়াত নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনতে চায়।

শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে বেনাপোল মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। বেনাপোল পৌর শাখার উদ্যোগে এ গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বেনাপোল পৌর শাখার সভাপতি মাওলানা রিয়াছাত আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যশোর-১ (শার্শা) আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মাওলানা আজিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যশোর জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির হাবিবুর রহমান, সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক গোলাম কুদ্দুস, বেনাপোল শাখার আমির মাওলানা রিজাউল ইসলাম, সেক্রেটারি ইউসুফ আলী, বেনাপোল জামায়াতের আমির রিজাউল ইসলাম প্রমুখ।

প্রতিশ্রুতি দিয়ে মাওলানা আজিজুর রহমান বলেন, ‌‘যদি জনগণ আমাকে সেবা করার সুযোগ দেয়, তাহলে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলবো। নারীরা যেন নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে, সেদিকেও নজর দেওয়া হবে। খাল ও নদী অবৈধ দখলমুক্ত করা হবে। বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করা হবে।’

