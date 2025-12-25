গভীর রাতে বিএনপির নেতাকর্মীদের গাড়িবহরে হামলার অভিযোগ

গভীর রাতে বিএনপির নেতাকর্মীদের গাড়িবহরে হামলার অভিযোগ
দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশে ফিরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে সংবর্ধনায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে কিশোরগঞ্জ বিএনপির নেতাকর্মীদের বহনকারী গাড়িবহরে হামলার অভিযোগ উঠেছে।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) গভীর রাতে নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার আমতলা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, সংবর্ধনায় অংশ নিতে কিশোরগঞ্জ থেকে পূর্বাচলের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যাতায়াত পরিবহনের একটি বাসে হঠাৎ দুর্বৃত্তরা হামলা চালায়। এতে বাসটির চালক গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে শিবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।
ঘটনার পরপরই স্থানীয়দের সহায়তায় জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করা হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে।
কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মাসুম বিল্লাহ তার ব্যক্তিগত ফেসবুক পোস্টে হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
পোস্টে তিনি লেখেন, নরসিংদী শিবপুর আমতলা রাস্তায় হঠাৎ গাড়িতে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী বাহিনী হামলা চালায়। গাড়ির ড্রাইভার গুরুতর আহত হয়ে শিবপুর হাসপাতালে ভর্তি আছেন। ৯৯৯-এ ফোন করে পুলিশের সহযোগিতা নিই। যারা গাড়ি বহরে আসছেন, চোখ-কান খোলা রেখে আসবেন।
এসকে রাসেল/এনএইচআর/এমএস