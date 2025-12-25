তারেক রহমানের দেশে ফেরার দিনে নায়ক মান্নার সঙ্গে ছবি ভাইরাল

তারেক রহমানের দেশে ফেরার দিনে নায়ক মান্নার সঙ্গে ছবি ভাইরাল
দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশে ফেরার বিশেষ দিনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনার ঝড় তুলেছে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের এক ছবি। সে ছবিতে দেখা গেছে প্রয়াত চিত্রনায়ক মান্নার সঙ্গে তারেক রহমান হাত মেলাচ্ছেন। এটি মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হয়েছে।
তথ্য অনুযায়ী, ছবিটি বহু বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের পয়লা বৈশাখ অনুষ্ঠানে তোলা। যদিও ছবির বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি, তবু রাজনৈতিক ও বিনোদনপ্রেমীদের মধ্যে এটি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।
তারেক রহমান দেশের পথে যখন বিমানবন্দরে অবতরণ করছিলেন, তখন তিনি স্ত্রী ডা. জোবাইদা রহমান ও কন্যা ব্যারিস্টার জাইমা রহমানের সঙ্গে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করেন। বিমানবন্দর থেকে সরাসরি ৩০০ ফিট এলাকায় গেছেন তিনি। সেখানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পাশাপাশি দলের নেতাকর্মীদের সংবর্ধনা গ্রহণ করবেন।
এরপর তিনি এভারকেয়ার হাসপাতালে গিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।
বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে। সকাল থেকেই রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোডের ৩০০ ফিট এলাকায় দলবদ্ধভাবে জড়ো হতে থাকেন নেতাকর্মীরা। এমন গুরুত্বপূর্ণ দিনে ভাইরাল হওয়া মান্নার সঙ্গে হ্যান্ডশ্যাকের ছবি বিএনপির সমর্থকদের মধ্যে আবেগ উসকে দিয়েছে।
এ ঘটনায় রাজনৈতিক ও বিনোদন দুই অঙ্গনের মানুষেরা ছবিটি নিয়ে আলোচনা করছেন, কেউ বলছেন এটি ইতিহাসের সাক্ষী, আবার কেউবা মনে করছেন, এই ছবি দেশপ্রেম ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত একটি স্মরণীয় মুহূর্তকে ধরে রেখেছে।
সার্বিকভাবে, তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনের দিনে এই ছবি সামাজিক মাধ্যমে তৈরি করেছে এক বিশেষ আবেগের পরিবেশ, যা রাজনৈতিক ইতিহাস এবং বিনোদনশিল্পের সঙ্গে মিশে পাঠক ও সমর্থকদের মনে জায়গা করে নিয়েছে।
