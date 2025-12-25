গণসংবর্ধনা মঞ্চের খুব কাছে তারেক রহমান, স্লোগানে উত্তাল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪৭ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলেছে তারেক রহমানের গাড়ি/ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর ৩০০ ফিটে গণসংবর্ধনা মঞ্চের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি মঞ্চে ‍উঠবেন। তবে নেতাকর্মীদের উপচেপড়া ভিড়ের কারণে গাড়ি মঞ্চের কাছে যেতে কিছুটা দেরি হচ্ছে।

তারেক রহমান মঞ্চের কাছাকাছি পৌঁছানোয় নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বেড়ে গেছে। দেওয়া হচ্ছে ‘তারেক রহমান বীরের বেশে, আসছে ফিরে বাংলাদেশে’, ‘তারেক রহমানের সংগ্রাম, চলছে চলবে’ ইত্যাদি স্লোগান।

লন্ডনে দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসন শেষে আজ দেশে ফেরেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। তাকে বহনকারী বিমানটি সিলেট হয়ে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের দিকে।

বিমানবন্দরে তাকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করেন নেন তার শাশুড়ি সৈয়দা ইকবাল মান্দ বানু। পারিবারিক এ মিলনের পর বিএনপি নেতাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন তারেক রহমান। পরে তিনি পরিবারকে বিদায় দিয়ে লাল-সবুজ গাড়িতে ওঠেন। সেখান থেকে তার গাড়িবহর যৌথবাহিনীর কড়া নিরাপত্তায় ৩০০ ফিট সড়ক বা জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়ের দিকে রওনা দেয়।

গাড়িবহরটি দুপুর ২টায় এক্সপ্রেসওয়েতে প্রবেশ করে। পথে বাসের সামনে ও পাশে দাঁড়িয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান তারেক রহমান।

তৎকালীন ওয়ান/ইলেভেন সরকারের আমলে দেশের টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশ ছেড়েছিলেন তারেক রহমান। এরপর দেশের রাজনীতিতে গড়িয়েছে অনেক জল। একে একে কেটে গেছে ১৭টি বছর। অবশেষে দেশের আকাশে প্রবেশ করেই আবেগঘন স্ট্যাটাসে তারেক রহমান লিখেছেন— ‘দীর্ঘ ৬ হাজার ৩১৪ দিন পর বাংলাদেশের আকাশে!’

