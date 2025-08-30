পিআর ছাড়া নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না: হাজী মনির

পিআর ছাড়া নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না: হাজী মনির
৫৩ বছর নেতা বদলেছে কিন্তু নীতি আজও অপরিবর্তিত। এজন্য পিআর পদ্ধতি ছাড়া কোনো নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ঢাকা মহানগর উত্তরের সহকারী সেক্রেটারি এস এম মোস্তফা আল-মামুন (হাজী মনির)।
শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ থেকে শুরু হওয়া র্যালি শেষে শ্যামনগরের বংশীপুরে পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। হাজী মনির ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত সাতক্ষীরা-৪ আসনের প্রার্থী।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের শ্যামনগরের সভাপতি আবুল হাসানের সভাপতিত্বে ও কালিগঞ্জ শাখার সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল হাইয়ের সঞ্চালনায় পথসভায় হাজী মনির বলেন, ‘আমাদের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য মানুষ চাঁদামুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত, দালালমুক্ত সমাজে বাঁচুক। চরমোনাই পীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এলে এর সবকিছু গড়ে তোলা সম্ভব। কুরআন-সুন্নাহর ছায়াতলে এ দেশের নারীরা তাদের ন্যায্য অধিকার পাবে। বেকার যুবকরা কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। ইনসাফভিত্তিক বিচার নিশ্চিত হবে। যারা মব সন্ত্রাসে জড়িত নয়, তারা ইসলামের আদালতে নিরাপদ থাকবে।’
এসময় উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শ্রমিক আন্দোলনের সাংগঠনিক সম্পাদক কামাল হোসেন, ঢাকা মহানগর উত্তরের সহদপ্তর সম্পাদক মুফতি আরমান হুসাইন, সহপ্রচার সম্পাদক নাজমুল হুসাইন, সাতক্ষীরা জেলার শাখার সহসভাপতি প্রভাষক ডা. ওয়েজ কুরুলী, সেক্রেটারি মুবাশশীরুল ইসলাম তকি, কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য ও জেলা শাখার সভাপতি গাজী মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, সাধারণ-সম্পাদক গাজী আব্দুল মুকিত, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আল-আমিন প্রমুখ।
আহসানুর রহমান রাজীব/এসআর