স্বামীকে তালাক দিয়ে প্রেমিকের বাড়িতে অনশনে এক সন্তানের জননী

জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৫:৪৬ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলার লস্করদিয়া ইউনিয়নের শাকরাইল গ্রামে বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে অনশনে বসেছেন এক সন্তানের জননী।

রোববার (৩১ আগস্ট) সকাল থেকে ওই বাড়িতে রয়েছেন ওই নারী।

অভিযুক্ত যুবকের নাম হাসিবুল শেখ (২১)। তিনি ওই গ্রামের হাবিবুর রহমান হবি শেখের ছেলে। ভুক্তভোগী নারী (২৫) নগরকান্দা পৌর এলাকার বাসিন্দা।

অনশনে থাকা নারীর ভাষ্য, ‌‘ফেসবুকে হাসিবুলের সঙ্গে আমার পরিচয়। পরে আমাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এক বছর ধরে আমাদের সম্পর্ক চলছে। বিয়ের প্রলোভনে আমার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করেছেন। হাসিবুলের নির্দেশে আমার আগের স্বামীকে তালাক দিয়েছি। এখন বিয়ের কথা বললে সে টালবাহানা করছে। তাই কোনো উপায় না পেয়ে বিয়ের দাবিতে তার বাড়িতে অনশন শুরু করেছি। সে আমাকে বিয়ে না করলে আমার মরা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না।’

জানতে চাইলে হাসিবুলের বাবা হাবিবুর রহমান হবি শেখ বলেন, ‘আমার ছেলে বখাটে ও নেশাখোর। মেয়েটির সঙ্গে আমার ছেলের কোনো সম্পর্ক আছে কি-না আমার জানা নেই। সে বাড়িতে নেই। কোথায় আছে তাও জানা নেই।’

ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত হাসিবুল শেখ পলাতক। তার মোবাইলফোনও বন্ধ পাওয়া গেছে। এ কারণে তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

নগরকান্দা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আমিরুল ইসলাম বলেন, মেয়ে ও ছেলে দুজনই প্রাপ্তবয়স্ক। তাই বিষয়টি পারিবারিকভাবে সমাধান করলে ভালো হয়। তারপরও এ বিষয়ে আইনগত সহায়তা চাইলে দেওয়া হবে।

