সিলেট প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
সিলেটের গোয়াইনঘাটে এক প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার তোয়াকুল ইউনিয়নের ফুলতৈলছ গ্রাম থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত হোসনে আরা বেগম (৩০) নামে ওই গৃহবধূ উপজেলার ফুলতৈলছ গ্রামের সৌদি প্রবাসী ছয়দুর রহমানের স্ত্রী। তাদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রোববার সকাল ৮ টায় দুই শিশুর চিৎকারে বাড়ির লোকজন গিয়ে দরজা খুলতে চাইলে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ পান। পরে দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে ঝুলন্ত মরদেহ দেখে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে সালুটিকর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের সদস্যরা ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে প্রাথমিক সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।
গোয়াইনঘাট থানাধীন সালুটিকর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের উপ-পরিদর্শক শাহাব উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করেছে। ঘটনাস্থল থেকে ভুক্তভোগীর মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
আহমেদ জামিল/এমএন/জিকেএস