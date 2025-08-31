সিরাজগঞ্জ
বিএনপি নেতাদের নামে চাঁদা দাবির অভিযোগ, মহাসড়ক অবরোধ
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে চাঁদাদাবির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ মিছিল ও মহাসড়ক অবরোধ করেছে উত্তরবঙ্গ ট্যাংক-লরি শ্রমিকরা।
রোববার (৩১ আগস্ট) সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত পাবনা-ঢাকা মহাসড়কের বাঘাবাড়ি নৌ-বন্দর এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করেন তারা। এতে মহাসড়কে যানচলাচল বন্ধ হয়ে প্রায় চার কিলোমিটার দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়।
উত্তরবঙ্গ ট্যাংক-লরি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আজিজুর রহমান গ্যাদা অভিযোগ করে বলেন, ‘শনিবার রাতে শ্রমিক ইউনিয়ন অফিসে পোতাজিয়া ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীরা চাঁদাদাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় অফিসে হামলা করে চলে যায়। আমরা এ ঘটনায় জড়িতদের বিএনপি থেকে বহিষ্কারের দাবিতে কর্মসূচি পালন করি। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ কামরুজ্জামানের আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।,
শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসলাম আলী জাগো নিউজকে বলেন, ‘বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে চাঁদাদাবির অভিযোগ মহাসড়ক অবরোধ করে তারা আন্দোলন করছিল। পরে তাদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা চাঁদাদাবির ঘটনায় মামলা করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এম এ মালেক/আরএইচ/জিকেএস