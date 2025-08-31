লালমনিরহাটে মরদেহ নিয়ে মহাসড়ক অবরোধ

লালমনিরহাটে মরদেহ নিয়ে মহাসড়ক অবরোধ
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় মরদেহ নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয়রা। এসময় তারা লালমনিরহাট- বুড়িমারী মহাসড়ক অবরোধ করেন।
রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুরে মহাসড়কে হাতীবান্ধা মেডিকেল মোড়ে অবরোধ করে বিচার দাবি করেন তারা।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, বাড়ির পাশের একটা ইউক্যালিপ্টাস গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে ১৭ আগস্ট প্রতিবেশী শহিদুল ইসলামের সঙ্গে বিবাদ হয় আনোয়ার হোসেনের। এতে প্রতিপক্ষের আঘাতে গুরুতর আহত হন তিনি। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে হাতীবান্ধা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন আনোয়ার হোসেনকে রোববার সকালে মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনায় ওই দিন নিহতের পরিবার থেকে হামলাকারী চারজনের বিরুদ্ধে হাতীবান্ধা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এ মামলায় ওইদিন রাতে প্রধান অভিযুক্ত শহিদুল ইসলামসহ দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
রোববার দুপুরে আনোয়ারের মরদেহ এলাকায় পৌঁছালে বিক্ষুব্ধরা বিচার দাবিতে হাতীবান্ধা মেডিকেল মোড়ে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। এ সময় দীর্ঘ এক ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করায় শত শত যানবাহন আটকা পড়ে।
হাতীবান্ধা থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুন্নবী বলেন, ‘হামলার ঘটনার পরদিন দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
মহসীন ইসলাম শাওন/আরএইচ/জিকেএস