মাগুরার সাবেক এমপি শিখরের ভাই গ্রেফতার
মাগুরা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখরের ছোট ভাই আশরাফুজ্জামান হিশামকে গ্রেফতার করেছে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালে চুয়াডাঙ্গা শহরের রেলওয়ে স্টেশনের পাশ থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
আশরাফুজ্জামান হিশাম মাগুরা পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। তার বিরুদ্ধে ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (অপারেশন) হোসেন আলী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রেলওয়ে স্টেশনের পাশ থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এ বিষয়ে মাগুরার পুলিশ সুপারকে অবগত করা হয়েছে এবং পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে মাগুরা জেলা পুলিশ।
হুসাইন মালিক/এফএ/জিকেএস