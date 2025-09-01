  2. দেশজুড়ে

নোয়াখালীতে মাইক্রোস্ট্যান্ড উচ্ছেদে গিয়ে অবরুদ্ধ ম্যাজিস্ট্রেট

প্রকাশিত: ০২:৫৫ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নোয়াখালীতে অবৈধ মাইক্রোস্ট্যান্ড উচ্ছেদে গিয়ে গাড়ি নষ্ট করায় অবরুদ্ধের শিকার হয়েছেন মো. ফাহিম হাসান খান নামে জেলা প্রশাসনের এক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। এসময় তার গাড়ি ভাঙচুর করেন বিক্ষুব্ধ মালিক-শ্রমিকরা। এছাড়া দুই ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তারা।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টায় জিলা স্কুলের সামনে প্রধান সড়কে এ ঘটনা ঘটে। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্যরা গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটসহ অবরুদ্ধ থাকা সদস্যদের উদ্ধার করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ফাহিম হাসান খানের নেতৃত্বে জিলা স্কুলের সামনে মাইক্রোবাসের অবৈধ স্ট্যান্ড উচ্ছেদে যায় ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় শ্রমিকরা কথা না শোনায় স্কেভেটর দিয়ে চারটি মাইক্রো ও একটি পিকআপ ভাঙা হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে স্ট্যান্ডের মালিক-শ্রমিকরা ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর হামলা চালিয়ে তার গাড়ি ভাঙচুর করে।

এসময় অভিযানে থাকা ম্যাজিস্ট্রেটসহ লোকজনকে অবরুদ্ধ করে নোয়াখালী-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করে মালিক-শ্রমিকরা। এতে দুই ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। খবর পেয়ে জেলা প্রশাসনের অন্য ম্যাজিস্ট্রেট, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত সদস্যরা গিয়ে অরুদ্ধদের উদ্ধার করেন। পরে গাড়ি ভাঙার ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা সড়ক ছেড়ে দেন।

মাইক্রোস্ট্যান্ডের সাবেক সভাপতি ও বিএনপি নেতা আবদুল করিম মুক্তা জাগো নিউজকে বলেন, স্ট্যান্ডটি অবৈধ হলে প্রশাসন অভিযান চালিয়ে গাড়ি জব্দ বা জরিমানা করবে। কিন্তু পাঁচটি গাড়ি ভেঙে চুরমার করে দেওয়া অন্যায়।

তিনি আরও দাবি করেন, ফ্যাসিস্ট সমর্থিত সরকারের লোকজন বিএনপির আজকের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান পণ্ড করতে এ পরিকল্পনা নিয়েছে। আমরা এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচার ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দাবি করছি।

এ বিষয়ে জানতে অভিযানে যাওয়া জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (রাজস্ব শাখা) মো. ফাহিম হাসান খানকে বারবার কল দিলেও তিনি রিসিভ করেননি।

জেলা প্রশাসনের আরেক সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (নেজারত) মেহরাব হোসাইন জাগো নিউজকে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় অবৈধ মাইক্রোস্ট্যান্ড উচ্ছেদে গেলে শ্রমিকরা মব সৃষ্টি করে প্রশাসনের ওপর হামলা চালায়। পরে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা গিয়ে তাদের উদ্ধার করে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করেছেন।

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইয়াছিন জাগো নিউজকে বলেন, ঘটনার পরপরই মাইক্রোস্ট্যান্ডের নেতাদের ডাকা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি সুষ্ঠু সমাধানের চেষ্টা চলছে।

