সারাদেশে ইয়াবা সরবরাহকারী যুবদল-কৃষকদল নেতা আটক

সারাদেশে ইয়াবা সরবরাহকারী যুবদল-কৃষকদল নেতা আটক
কক্সবাজার থেকে ফেরার পথে সিরাজগঞ্জে ১৯৭৭ পিস ইয়াবাসহ যুবদল ও কৃষকদলের দুই নেতাসহ তিনজনকে আটক করেছে র্যাব-১২। এসময় তাদের সঙ্গে থাকা নগদ ২০ হাজার ও চারটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সিরাজগঞ্জ হাটিকুমরুল র্যাব-১২ এর মিডিয়া সেলের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। রোববার (৩১ আগস্ট) সকালে ঢাকা-পাবনা মহাসড়কের সিরাজগঞ্জের ফুড ভিলেজ হোটেলের সামনে একটি মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।
আটকরা হলেন- পাবনা জেলা যুবদলের সদস্য ও রাধানগর গ্রামের মৃত আব্দুল জলিল শেখের ছেলে আমিনুল ইসলাম রনি (৪৫), সুজানগর উপজেলা কৃষকদলের সদস্যসচিব ও ভবানিপুর গ্রামের মৃত সেকেন্দার আলী মণ্ডলের ছেলে আব্দুল মজিদ মন্ডল (৪৮) এবং পাবনা সদর উপজেলার দোহারপাড়া গ্রামের মৃত জহুরুল ইসলামের ছেলে রাশেদ রানা (৪২)।
র্যাবের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আটকরা দীর্ঘদিন ধরে লোকচক্ষুর আড়ালে মাদক দ্রব্য ইয়াবা কক্সবাজার থেকে সংগ্রহ করে নিজ হেফাজতে রেখে পাবনাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বেচাকেনা করে আসছিলেন। এ ঘটনায় সলঙ্গা থানায় তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা করা হয়েছে।
সলঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ন কবির জাগো নিউজকে বলেন, মামলা রুজুর পর আজ আদালতের মাধ্যমে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
এম এ মালেক/এমএন/জিকেএস