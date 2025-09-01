ভোলায় বজ্রপাতে কাঁকড়া শিকারির মৃত্যু
ভোলায় বজ্রপাতে জীবন চন্দ্র দাস (৫০) নামে এক কাঁকড়া শিকারির মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকেল পৌনে ৫ টার দিকে মনপুরা উপজেলার কলাতলি ইউনিয়নের কাজির চর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
তিনি ভোলার মনপুরা উপজেলার বিচ্ছিন্ন কলাতলি ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের হিন্দু আবাসন গ্রামের রমেশ চন্দ্র দাসের ছেলে বাসিন্দা।
স্থানীয়রা জানান, সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে হঠাৎ বজ্রপাত শুরু হয়। এ সময় জীবন চন্দ্র দাস কাঁকড়া শিকার করছিলেন। ওই সময় হঠাৎ বজ্রপাত তার গাঁয়ে লাগলে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়।
মনপুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আহসান কবীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, জীবন চন্দ্র দাস কাঁকড়া শিকারি ছিলেন। এ কাঁকড়া শিকারের মাধ্যমে তার সংসার পরিচালনা করতেন। বজ্রপাতের ঘটনায় তিনি নিহত হয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পুলিশ পাঠানো হয়েছে।
জুয়েল সাহা বিকাশ/আরএইচ/এএসএম