খালেদা জিয়ার সাজে নজর কেড়েছে ছোট্ট তাসরিফা

খালেদা জিয়ার সাজে নজর কেড়েছে ছোট্ট তাসরিফা
বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পটুয়াখালী জেলা বিএনপির উদ্যোগে বর্ণাঢ্য মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টায় শহরের সার্কিট হাউজ চত্বর থেকে মিছিল শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে লঞ্চঘাটে গিয়ে শেষ হয়।
মিছিলে নেতৃত্ব দেন পটুয়াখালী জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান টোটন।
মিছিলে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী তাসরিফা বিন নুসরাত। সে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাজে একটি ভ্যানগাড়িতে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে বসে থাকে। এতে দলীয় তৃণমূল নেতাকর্মীরা বেশ আনন্দিত হন। অনেকে তার সঙ্গে ছবি তুলতে ভিড় করেন।
পটুয়াখালী রশিদ কিশলয় বিদ্যালয় নিকেতনের শিক্ষার্থী তাসরিফা। তার বাড়ি টাউন কালিকাপুর এলাকায়। বাবা মনিরুল ইসলাম লিটন পটুয়াখালী জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি।
মিছিলে উপস্থিত কমলাপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা সিরাজ মৃধা নামের এক বিএনপিকর্মী বলেন, ‘খালেদা জিয়াকে কখনো সরাসরি দেখা হয়নি। আজকের এই মিছিলে এসে খালেদা জিয়ার সাজে এই ছোট্ট মেয়েটিকে দেখে খুব ভালো লেগেছে। খালেদা জিয়ার জন্য অনেক দোয়া করি।’
মাহমুদ হাসান রায়হান/এসআর/এএসএম