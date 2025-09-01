  2. দেশজুড়ে

বান্দরবানে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে দুই গ্রুপের হাতাহাতি

প্রকাশিত: ০৭:৫১ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বান্দরবানে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে দুই গ্রুপের হাতাহাতিতে দুজন আহত হয়েছেন। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় শহরের মুক্ত মঞ্চের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, ‘বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জেলাজুড়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে দলীয় নেতাকর্মীরা মুক্ত মঞ্চ এলাকায় জড়ো হয়। এসময় হঠাৎ জেলা যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে তিন দফায় হাতাহাতি শুরু হয়। একপর্যায়ে একে অপরকে কিল-ঘুষি দিতে দেখা যায়।

অন্যদিকে সমাবেশে মুক্ত মঞ্চে ভিতরেও ধাক্কাধাক্কি মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মাঝেও এক পর্যায়ের হাতাহাতি শুরু হয়। পরে সমাবেশ ছেড়ে বের হয়ে যান জেলা বিএনপি সদস্যসচিব জাবেদ রেজা। পরে আবার দলের নেতাকর্মীদের সান্ত্বনা দিয়ে সমাবেশে ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার আগে জেলা বিএনপির সিনিয়র নেতারা দ্রুত হস্তক্ষেপ করায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে বড় ধরনের হতাহতের খবর পাওয়া যায় নি।

জেলা বিএনপি আহ্বায়ক কমিটির সদস্য চনুমং মারমা বলেন, ‘প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ঘিরে যুবদলের কর্মীরা হাতাহাতি শুরু করেছে। পরে আমরা বের হয়ে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে পুনরায় অনুষ্ঠানে ফিরিয়ে আনি। মূলত এটা যুবদলের কর্মীরা এমন ঘটনায় জড়িয়েছেন বলে অভিযোগ করেন।’

এ বিষয়ে জেলা যুবদলের সভাপতি জহির উদ্দিন মাসুম বলেন, ‘সমাবেশ ঘিরে মঞ্চের সামনে বিভিন্ন সংগঠনের হাতাহাতির ঘটনা হয়েছে। র‍্যালী শেষে বাইরে মারামারি হয়েছে সেটা দেখতে পেয়েছি। সেখানে স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষকদল তাদের মধ্যে হাতাহাতি হয়েছে আর কেউ কেউ তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।’

তিনি বলেন, ‘হাতাহাতির ঘটনা শোনা মাত্রই মঞ্চ থেকে মাইক দিয়ে নির্দেশনা দেই ঘটনাস্থলে যদি যুবদলের কেউ থাকে তাদের মঞ্চে চলার আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছি। তবে কী কারণে হাতাহাতির হয়েছে সে বিষয়ে জানেন না।’

বান্দরবান সদর থানা উপ-পরিদর্শক আলাউদ্দিন বলেন, ‘দলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি কারণে বাগবিতণ্ডা হয়েছে। পরে দলের সিনিয়র নেতাকর্মীরা আবার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছে। তবে বড় ধরনের সংঘাতের ঘটনা ঘটেনি।’

