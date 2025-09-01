কুমিল্লা
মা-মেয়ে হত্যার ঘটনায় ছেলে-পুত্রবধূর ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন
কুমিল্লার সদর দক্ষিণে মা-মেয়েকে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার ছেলে ও পুত্রবধূর ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেছে পুলিশ।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কুমিল্লা জেলা দায়রা জজ আদালতে এই আবেদন করা হয়।
এর আগে রোববার (৩১ আগস্ট) রাতে সদর দক্ষিণ মডেল থানায় নিহতের বড় মেয়ে বাদী হয়ে দুজনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাতপরিচয় ৪ জনকে আসামি একটি হত্যা মামলা করেন।
সোমবার সন্ধ্যায় কুমিল্লা সদর দক্ষিণ থানাধীন ইপিজেড ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ খাজু মিয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ওই ঘটনায় নিহতরা হলেন- কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের ২১ নম্বর ওয়ার্ডের রামনগর গ্রামের মৃত আবু তাহেরের স্ত্রী লুৎফা বেগম (৭০) ও তার মেয়ে আয়েশা আক্তার শিল্পী (৩৮)।
গ্রেফতাররা হলেন- নিহত লুৎফা বেগমের ছেলে শাহিন আলম ও তার স্ত্রী লাকি আক্তার।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, নিহত লুৎফা বেগম ও তার মেয়ে আয়েশা অভিযুক্ত শাহিনের সঙ্গে একই ঘরে থাকতেন। মা-ছেলের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক কলহের জেরে মতবিরোধ চলছিল। শাহিন তার মা ও বোনকে প্রকাশ্যে একাধিকবার মারধরও করেছিলেন। বিষয়টি স্থানীয়দের জানালেও শাহিনের স্ত্রী লাকীর ভয়ে কেউ নিরসনে এগিয়ে আসেনি।
এসআই মোহাম্মদ খাজু মিয়া বলেন, খবর পেয়ে রোববার সন্ধ্যায় নিহতদের মৃতদেহ উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় নিহতের বড় মেয়ে হাছিনা আক্তার শিউলি বাদী হয়ে রাতেই শাহিন আলম ও তার স্ত্রী লাকি আক্তারের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতপরিচয় ৪ জনকে আসামি করে হত্যা মামলা করেছেন।
তিনি আরও বলেন, সোমবার দুপুরে কুমিল্লা জেলা দায়রা জজ আদালতের মাধ্যমে আসামি শাহিন আলম ও তার স্ত্রী লাকি আক্তারকে কুমিল্লা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। দুই আসামির ১০ দিনের করে রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে। পরবর্তীতে রিমান্ড শুনানি হবে। আদালত রিমান্ড মঞ্জুর করলে হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে বলে আশা করছি।
জাহিদ পাটোয়ারী/এমএন/এএসএম