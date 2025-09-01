রাজনীতির আকাশে কালো মেঘ জমেছে: মোহাম্মদ শাহজাহান
বর্ষার আকাশের মতো রাজনীতির আকাশেও কালো মেঘ জমেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজাহান।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) নোয়াখালীর মাইজদীতে জেলা বিএনপি আয়োজিত দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।
মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি তাহলে রাজনীতির আকাশে জমে ওঠা এ মেঘে আর বৃষ্টি হবে না, তা আকাশেই থেকে যাবে।
তিনি বলেন, বিএনপি নেতাকর্মীদের কাছে এমপি-মন্ত্রী হওয়া তেমন কোনো বিষয় নয়, তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহীদ জিয়ার আদর্শকে লালন করা। দেশের মানুষও শহীদ জিয়ার আদর্শকে পছন্দ করে।
তিনি আরও বলেন, শহীদ জিয়া বিএনপি গঠন করে দেশের মানুষকে বহুদলীয় গণতন্ত্র উপহার দিয়েছেন। এখন তার পুত্র দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সেই আদর্শে সবাইকে অনুপ্রাণিত করছেন। বাংলাদেশে এমন কোনো শক্তি নেই শহীদ জিয়ার এ আদর্শকে ধ্বংস করবে।
জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহবুব আলমগীর আলোর সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব হারুনুর রশিদ আজাদের সঞ্চালনায় সমাবেশে চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদীন ফারুক ও দলের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ হারুন অতিথি ছিলেন।
এছাড়াও জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট এবিএম জাকারিয়া, সাবেক সভাপতি গোলাম হায়দার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবদুর রহমান, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ফোরকান-ই-আলম, মামুনুর রশিদ মামুন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের মানবাধিকার উপদেষ্টা ব্যারিস্টার আবু সায়েম ও বিএনপি নেত্রী শামিমা বরকত লাকি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
ইকবাল হোসেন মজনু/এমএন/এএসএম