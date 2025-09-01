  2. দেশজুড়ে

মওলানা ভাসানী সেতুতে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প উদ্বোধন

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৫৭ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মওলানা ভাসানী সেতুতে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প উদ্বোধন

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত ‘মওলানা ভাসানী সেতু’তে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প চালু করা হয়েছে।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ক্যাম্পের উদ্বোধন করা হয়।

ক্যাম্পে ১৫ জনের ফোর্স দায়িত্ব পালন করবেন। সার্বক্ষণিক টহল কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি যানজট নিরসন, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং সেতুতে চলাচলকারী যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন তারা।

এসময় সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাকিম আজাদ, কঞ্চিবাড়ী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ সেলিম রেজাসহ পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে গত ২০ আগস্ট উত্তরাঞ্চলের মানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ‘মওলানা ভাসানী সেতু’ উদ্বোধন করেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

আনোয়ার আল শামীম/এসআর/এএসএম

