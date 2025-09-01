মানুষ বিএনপির বিকল্প দল খুঁজতে পারে না: দুলু
দেশের মানুষ বিএনপির কোনো বিকল্প দল খুঁজতে পারে না, চিনতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন দলটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক (রংপুর বিভাগ) অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রংপুরে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
দুলু বলেন, ‘দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে কাপুরুষের মতো জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীরা ধারণা করেছিলেন, জিয়াউর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে বিএনপি বিলীন হয়ে যাবে, বিএনপির অস্তিত্ব থাকবে না। কিন্তু তাদের সেই ধারণা, ষড়যন্ত্র ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কেননা বিএনপি লক্ষ কোটি মানুষের ভালোবাসার দল। বিএনপি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার দল। সেজন্য বিএনপি আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে।’
আওয়ামী লীগ প্রসঙ্গ বিএনপির এই শীর্ষ নেতা বলেন, ‘আরেকটি দল স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তান পালিয়েছে, তেমনি তাদের সাম্প্রতিক সময়ের নেতা শেখ হাসিনাও ভারতে পালিয়েছেন। অর্থাৎ আওয়ামী লীগের পালানোর ইতিহাস নতুন নয়। আর বিএনপির ইতিহাস গৌরবের, বিএনপির ইতিহাস সংগ্রামের। বিএনপির ইতিহাস দেশ গঠনের।’
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে দুলু বলেন, ‘নির্বাচন নিয়ে নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। কোনো ষড়যন্ত্র, কোনো পানি ঘোলা করে নির্বাচন বানচাল করা যাবে না। তারেক রহমান হুকুম দেবে, পাঁচ মিনিটে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়ার পানি পরিষ্কার করতে পারবো ইনশাআল্লাহ।’
আলোচনা শেষে একটি র্যালি বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জিলা স্কুল মাঠে গিয়ে শেষ হয়।
জিতু কবীর/এসআর