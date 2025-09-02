বেড়া ভেঙে ঘরে ঢুকে স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যা, স্বামী আটক

বেড়া ভেঙে ঘরে ঢুকে স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যা, স্বামী আটক
ফরিদপুরের সালথায় পারিবারিক কলহের জের ধরে মর্জিনা বেগম (৩৮) নামে এক গৃহবধূকে পিটিয়ে হত্যা করেছেন তার স্বামী। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘাতক স্বামী বক্কার শেখকে (৪৩) আটক করেছে।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ভোরে উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়নের রংরায়েরকান্দি গ্রামে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।
নিহত মর্জিনা ফরিদপুর কোতয়ালী থানার ফুরসা গ্রামের মৃত মোচন মোল্যার মেয়ে। তার তিন মেয়ে ও এক ছেলে সন্তান রয়েছে।
এলাকাবাসী ও নিহত মর্জিনার স্বজনরা জানান, ভোরের দিকে মর্জিনা ও বক্কারের মধ্যে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে বক্কার ঘর থেকে বের হয়ে গেলে তার স্ত্রী ঘরের দরজা আটকে দেন। পরে ঘরের টিনের বেড়া ভেঙে ঘরে ঢুকে বটির আছাড়ি দিয়ে মর্জিনার মাথায় আঘাত করেন স্বামী বক্কার শেখ। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন মর্জিনা বেগম। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘাতক স্বামী বক্কার শেখকে আটক করে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সালথা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আতাউর রহমান বলেন, পারিবারিক কলহের জের ধরে বটির আছাড়ি দিয়ে স্ত্রী মর্জিনাকে হত্যা করেন স্বামী বক্কার শেখ। খবর পেয়ে বক্কার শেখকে আটক করা হয়েছে। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।
এন কে বি নয়ন/এফএ/জিকেএস