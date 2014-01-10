ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ২০ ডিসেম্বরের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ২০ ডিসেম্বরের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষা অনিবার্য কারণে স্থগিত করা হয়েছে।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মুহম্মদ জসীম উদ্দিনের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষা অনিবার্য কারণে স্থগিত করা হয়েছে। পরীক্ষার নতুন তারিখ দ্রুত ওয়েবসাইটে ও প্রার্থীদের মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।
ইএইচটি/এমআরএম/এএসএম