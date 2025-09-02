  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুরে বিএনপির অন্তঃকোন্দল, তিনভাগে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

প্রকাশিত: ০৯:২৪ এএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফরিদপুরে বিএনপির অন্তঃকোন্দলের কারণে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। জেলা বিএনপির ব্যানারে দুই ভাগে ও মহানগর বিএনপির ব্যানারসহ মোট তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে শোভাযাত্রা ও সমাবেশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়। তবে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পৃথক তিনটি শোভাযাত্রাতেই ব্যাপক জনসমাগম ঘটে।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে পৃথক তিনটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। এতে জেলা বিএনপির পৃথক দুটি ব্যানারের এক পক্ষের নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সৈয়দ মোদাররেছ আলী ইছা ও সদস্য সচিব একেএম কিবরিয়া স্বপন। অন্য পক্ষের নেতৃত্ব দেন জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আফজাল হোসেন খান পলাশ ও যুগ্ম আহ্বায়ক জুলফিকার হোসেন জুয়েল।

এছাড়া মহানগর বিএনপির ব্যানারে পৃথক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন মহিলা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী নায়াবা ইউসুফ।

এদিকে ফরিদপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেওয়ার কথা ছিল বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এবং ফরিদপুর বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত দল পুনর্গঠন সংক্রান্ত সাংগঠনিক টিমের টিম প্রধান ডা. আসাদুজ্জামান রিপনের। কিন্তু তিনি ফরিদপুরে কোনো কর্মসূচিতে যোগ দেননি।

দেখা যায়, বিকেল ৫টায় শহরের কাঠপট্টি এলাকায় জেলা বিএনপির কার্যালয় চত্বরে জেলা বিএনপির ব্যানারে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সৈয়দ মোদাররেছ আলী ইছা ও সদস্য সচিব একেএম কিবরিয়া স্বপন। পরে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের জনতা ব্যাংকের মোড় হয়ে আলীপুরের গোলপুকুর ড্রিম চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। এসময় জেলা যুবদলের সভাপতি রাজিব হোসেনসহ বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

এর আগে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে শহরের ম্যাটসের সামনে থেকে জেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম-আহ্বায়ক আফজাল হোসেন খান পলাশ ও সৈয়দ জুলফিকার হোসেন জুয়েলের নেতৃত্বে জেলা ও মহানগর বিএনপির ব্যানারে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি শহরের জেলখানার সামনে থেকে শুরু হয়ে গোলপুকুর ড্রিম এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।

এছাড়া বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে মহিলা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী নায়াব ইউসুফের নেতৃত্বে মহানগর বিএনপির ব্যানারে শহরের ব্রক্ষ্মসমাজ সড়ক থেকে বের হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একটি শোভাযাত্রা জনতা ব্যাংকের মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

এতে মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক এ এফ এম কাইয়ুম জঙ্গীর সভাপতিত্বে ও সদস্য গোলাম মোস্তফা মিরাজের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মহিলা দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী নায়াব ইউসুফ। এখানে মহানগর ও কোতয়ালী থানা বিএনপিসহ অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এ ব্যাপারে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব একেএম কিবরিয়া বলেন, ফরিদপুরের কর্মসূচিতে আসাদুজ্জামান সাহেবের অংশ নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি কেন এলেন না বিষয়টি জানা নেই।

জেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আফজাল হোসেন খান পলাশ বলেন, আমরাও বিভক্তি চাই না। আমরা চাই সকল কর্মসূচি ও প্রোগ্রামগুলো একসঙ্গে হোক। যারা দলের সিনিয়ররা আছেন তাদের দায়িত্ব একসঙ্গে সব কর্মসূচি ও প্রোগ্রামগুলো করা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সৈয়দ মোদাররেছ আলী ইছা বলেন, জেলা বিএনপির নামে আর কারা পৃথকভাবে প্রোগ্রাম করেছে সেটা বোধগম্য নয়। তবে যারা পৃথকভাবে প্রোগ্রাম করে তারা হয়তো আওয়ামী শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ করে দিচ্ছেন।

