  2. দেশজুড়ে

বাকৃবি শিক্ষার্থীদের রেলপথ অবরোধ, ঢাকা-ময়মনসিংহ ট্রেন চলাচল বন্ধ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ময়মনসিংহ
প্রকাশিত: ০২:২৩ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাকৃবি শিক্ষার্থীদের রেলপথ অবরোধ, ঢাকা-ময়মনসিংহ ট্রেন চলাচল বন্ধ

ময়মনসিংহে ছয় দফা দাবিতে চলমান আন্দোলনের দ্বিতীয় দিনে রেলপথ অবরোধ করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে বাকৃবি এলাকায় জব্বারের মোড়ে রেলপথ অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আক্তার হোসেন।

তিনি বলেন, দাবি আদায়ের লক্ষ্যে মিছিল নিয়ে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা রেলপথ অবরোধ করে। এতে দুপুর ১২টা থেকে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। রেলপথ অবরোধ করার কারণে যাত্রীবাহী মহুয়া কমিউটার ট্রেনটি ফাতেমা নগর স্টেশনে আটকা রয়েছে। এছাড়া অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস ও জামালপুর এক্সপ্রেস ট্রেনটি চলন্ত অবস্থায় রয়েছে। এগুলোও সামনের স্টেশনে বন্ধ রাখা হবে।

রোববার শিক্ষার্থীদের কম্বাইন্ড ডিগ্রি’র দাবি নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা এবং শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করে সোমবার বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সংবাদ সম্মেলনে ছয় দফা দাবি তুলে ধরেন শিক্ষার্থীরা।

কামরুজ্জামান মিন্টু/এফএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।