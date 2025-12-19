কিশোরগঞ্জে স্ত্রীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, স্বামী পলাতক
কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রী নিহত ইভাকে (২০) হাত-পা বেঁধে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছেন স্বামী সাকিব মিয়া (২৫)। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার সুখিয়া ইউনিয়নের ছয়চির গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর পলাতক রয়েছেন সাকিব।
জানা গেছে, নিহত ইভা সুখিয়া ইউনিয়নের ছয়চির গ্রামের সৌদি প্রবাসী ইব্রাহিম মিয়ার মেয়ে। অভিযুক্ত স্বামী সাকিব মিয়া একই ইউনিয়নের আগরপাট্টা গ্রামের বোরহান উদ্দিনের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তিন বছর আগে প্রেমের সম্পর্কের জেরে সাকিব ও ইভার বিয়ে হয়। তাদের সংসারে ছয় মাস বয়সী একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। বিয়ের পর থেকেই ইভা বাবার বাড়িতেই বসবাস করে আসছিলেন।
বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে সাকিব শ্বশুরবাড়িতে গেলে পারিবারিক বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে সাকিব ইভার হাত-পা বেঁধে তাকে ছুরিকাঘাত করে গুরুতর আহত করে পালিয়ে যায়। পরে পরিবারের সদস্যরা ইভাকে উদ্ধার করে কিশোরগঞ্জের সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
পাকুন্দিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আরিফুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
