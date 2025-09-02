এনসিপি নেতার আপত্তিকর ভিডিও ফাঁস
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মাদারীপুর জেলা শাখার এক নেতার একটি আপত্তিকর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। আব্দুর রহিম নামে ওই নেতা মাদারীপুর জেলা এনসিপির কার্যকরী সদস্য।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাতে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ে।
ভিডিওতে রহিমকে এক নারীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ অবস্থায় স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে দেখা যায়। ঘটনাটি ফেসবুকে ভাইরাল হওয়ার পর জেলাজুড়ে নানা সমালোচনা শুরু হয়। এদিকে জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতাকর্মীদের মধ্যেও নানান আলোচনা শুরু হয়েছে।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাদারীপুর জেলা শাখার সাবেক সদস্যসচিব মাসুম বিল্লাহ বলেন, আমরা এই ঘটনায় বিচলিত। একদিকে যেমন ব্যক্তিগত গোপনীয়তা জনসম্মুখে প্রকাশের এই প্রবণতা হতাশাজনক, তেমনি কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছ থেকে এমন অসামাজিক কার্যকলাপও কাম্য নয়।
এনসিপির মাদারীপুর জেলা শাখার প্রধান সমন্বয়ক শহিদুল ইসলামকে একাধিকবার ফোন দেওয়া হলেও তিনি রিসিভ করেননি।
এদিকে অভিযুক্ত আব্দুর রহিমকে একাধিকবার ফোন দিলে তিনিও ফোন রিসিভ করেননি।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এমএন/এমএস