১৪ বছর পর নিজ জেলায় ফেরা সাবেক যুবদল নেতাকে সংবর্ধনা

১৪ বছর পর নিজ জেলায় ফেরা সাবেক যুবদল নেতাকে সংবর্ধনা
মিথ্যা মামলায় দীর্ঘ ১৪ বছর ফেরারি থাকার পর নিজ এলাকায় ফিরলেন রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আকরাম হোসেন মুরাদ।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তিনি রাজবাড়ীতে এলে কালুখালী চাঁদপুর রেলক্রসিংয়ে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান বিএনপিসহ অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। পরে মোটরসাইকেল বহরে নেতাকর্মীদের সঙ্গে তিনি পাংশা পৌর এলাকার কালীবাড়ি মোড়ে পথসভায় এসে যোগ দেন।
দলীয় সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ২০১১ সালে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসসহ একাধিক মামলার আসামি হয়ে আকরাম হোসেন মুরাদ পাংশা থেকে ফেরারি হন। পরে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর আইনি প্রক্রিয়ায় তিনি মামলা থেকে অব্যাহতি পান।
পথসভায় মুরাদ বলেন, ‘বিগত ১৭ বছর শুধু আমি নয়, বিএনপির সব স্তরের নেতাকর্মীরা নির্যাতন, হামলা-মামলার শিকার হয়েছেন। ওয়ান ইলভেনের সময় জিল্লুল হাকিমের (সাবেক রেলমন্ত্রী) নির্দেশে আমার নেতা মাহমুদুল হক রোজেনকে নির্যাতন করে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি সেই চাকরি ফিরে পেয়েছেন। ওইসময় তারা আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে মিথ্যা মামলা দিয়ে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছে। কিন্তু জিল্লুল হাকিম ও শেখ হাসিনা দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। আল্লাহ চাইলে সব পারে। তার প্রমাণ ৫ আগস্ট।’
পথসভা শেষে উপজেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয় এসে সিনিয়র নেতাকর্মীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন যুবদল নেতা মুরাদ। পরে
পাংশা পৌর শহরে তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নে ব্যবসায়ী, পথচারীসহ সর্বস্তরের মানুষের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেন তিনি।
এসময় উপস্থিত ছিলেন পাংশা উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক মাহমুদল হক রোজেন, বিএনপি নেতা হাবিবুর রহমান রাজা, বাবুপাড়া ইউননিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি সিরাজুল ইসলাম পেনু প্রমুখ।
আকরাম হোসেন মুরাদ পাংশা পৌর গুদিবাড়ী এলাকার পাংশা সরকারি কলেজের প্রথম ভিপি আকবর শেখের ছেলে।
রুবেলুর রহমান/এসআর/এএসএম