  2. দেশজুড়ে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ইউএনওকে অপহরণচেষ্টার অভিযোগ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রকাশিত: ০৬:৩৫ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ইউএনওকে অপহরণচেষ্টার অভিযোগ
ইউএনও রাফে মোহাম্মদ ছড়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে মেঘনা নদীতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাফে মোহাম্মদ ছড়াকে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকালে আশুগঞ্জ উপজেলার চরসোনারামপুর এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এদিন বিকেলে আশুগঞ্জ থানায় ভৈরব উপজেলা বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলামের ভাইসহ সাত জনের অভিযোগ করেছেন ইউএনও।

অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া ইউএনও রাফে মোহাম্মদ ছড়া বলেন, মেঘনা নদীতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জের ভৈরব অংশে পৃথক দুটি বালু মহাল ইজারা দেওয়া হয়েছে। আমি ও ভৈরবের ইউএনও তাদের সীমানা ইতোমধ্যে বুঝিয়ে দিয়েছি। অভিযোগ ছিল আশুগঞ্জের চরসোনারামপুর এলাকায় জাতীয় গ্রিডের বৈদ্যুতিক টাওয়ারের কাছাকাছি ড্রেজারে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে রাতের আঁধারে। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী সরকারি কোনো স্থাপনার এক কিলোমিটারের ভেতরে কেউ বালু উত্তোলন করতে পারবেন না। সেই তথ্য অনুযায়ী মঙ্গলবার সকালে আমার নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করলে সেখানে সত্যতা পাওয়া যায়।

তিনি আরও বলেন, ভৈরবের ইজারাদার আশুগঞ্জের অংশে বৈদ্যুতিক টাওয়ারের কাছে ড্রেজার দিয়ে বালু উত্তোলন করছিল। এসময় ইজারাদারের ৫টি ড্রেজার ও ৫টি বাল্কহেড জব্দ করা হয়। পাশাপাশি দুজনকে একবছর করে সাজা দেওয়া হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত থেকে ফেরার পথে ইজারাদার ও ভৈরব উপজেলা বিএনপির সভাপতির রফিকুল ইসলামের ভাই তারেকের নেতৃত্বে ৭-৮ জন স্পীডবোটে এসে আমি যে ড্রেজারে ছিলাম সেটিসহ অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরে ড্রেজারের সঙ্গে লাগানো স্পীডবোট দিয়ে চলে আসি। তারা জব্দ করা একটি ড্রেজার ও দুটি ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এই ঘটনা আমরা আশুগঞ্জ থানায় অভিযোগ দিয়েছি।

আশুগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবু হেনা মোহাম্মদ মোস্তফা রেজা জানান, আশুগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন থেকে সাতজনের নাম উল্লেখ করে একটি এজাহার দেওয়া হয়েছে। তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আবুল হাসনাত মো. রাফি/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।