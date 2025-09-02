থানায় নিলো পুলিশ
ক্যাম্পাসে ঘুরতে এসে ছাত্রদলের মারধরের শিকার ছাত্রলীগ নেতা
বগুড়ায় সরকারি আজিজুল হক কলেজ ক্যাম্পাসে মেহেদী হাসান নামের নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের এক নেতাকে মারধর করেছেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। পরে তাকে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এই ঘটনা ঘটে। মেহেদী হাসান বগুড়া পৌর ছাত্রলীগের ২ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুরে মেহেদী তার বড় বোন ও ভাগিনাকে নিয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে ঘুরতে আসেন। এসময় ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা তাকে ঘিরে ধরেন এবং মারধর শুরু করেন। মেহেদীর বোন তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন।
খবর পেয়ে বগুড়া সদর থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ মেহেদীকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার চেষ্টা করলে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা পুলিশের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নেন। এসময় তাকে আরেক দফা মারধর করা হয়। পরে পুলিশ কোনোমতে তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাসির বলেন, ‘ছাত্রলীগ নেতাকে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা আছে কি-না, তা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। এরপর আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
