রাজশাহীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি
রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপে সংঘর্ষের জেরে পৌর এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে উপজেলা প্রশাসন।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টা থেকে বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত ১২টা পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকবে।
স্থানীয় ও দলীয় সূত্র জানায়, দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দলীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশের ডাক দেয় পৌর বিএনপির দুটি গ্রুপ। এ নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দুপুরে দুই পক্ষের কর্মীরা মুখোমুখি হলে সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে উভয় গ্রুপের অন্তত চারজন আহত হন। আহতদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
পৌর বিএনপির সভাপতি মজিবুর রহমান বলেন, ‘দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে সমাবেশের জন্য আমরা তিন তারিখে অনুমতি নিয়েছি। কিন্তু অন্য গ্রুপ আমাদের পরে একই স্থানে সমাবেশের অনুমতি নিয়েছে। একই স্থানে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।’
অন্যদিকে পৌর বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি গোলাম কিবরিয়া রুলু বলেন, ‘প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের জন্য বিএনপির কার্যালয়ের সামনে সমাবেশের অনুমতি নেওয়া হয়। অন্য গ্রুপ একই জায়গা নির্ধারণ করায় গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে। এতে আমাদের কর্মীরাও আহত হয়েছেন।’
উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গোদাগাড়ী পৌর এলাকার দলীয় কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সমাবেশের ঘোষণা দেয় বিএনপির দুই গ্রুপ। একই স্থানে সমাবেশ ঘিরে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি আশঙ্কায় উপজেলা প্রশাসন দ্রুত আইনশৃঙ্খলা কমিটির জরুরি সভা আহ্বান করে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গোদাগাড়ী পৌর এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে উপজেলা প্রশাসন। সভায় বিএনপির উভয় গ্রুপের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফয়সাল আহমেদ বলেন, একই স্থানে দুই গ্রুপ কর্মসূচি ঘোষণা করায় সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দেয়। জননিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।
তবে সাধারণ মানুষ যাতে দৈনন্দিন জীবনে কোনো ভোগান্তিতে না পড়েন, সেদিকে নজর রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।
