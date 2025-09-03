রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে সহযোগিতার আশ্বাস আসিয়ান এমপিদের

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে সহযোগিতার আশ্বাস আসিয়ান এমপিদের
অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথইস্ট এশিয়ান ন্যাশনস (আসিয়ান) সদস্যভুক্ত দক্ষিণপূর্ব এশীয় দেশসমূহের সাবেক ও বর্তমান সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত আসিয়ান পার্লামেন্টারিয়ান ফর হিউম্যান রাইটস’র (এপিএইচআর) একটি প্রতিনিধি দল কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের সঙ্গে উখিয়ার ১৬নং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পৌঁছায় প্রতিনিধি দলটির গাড়িবহর।
এপিএইচআরের সহ-সভাপতি ও মালয়েশিয়ার সাবেক সংসদ সদস্য চার্লস সান্তিয়াগোর নেতৃত্বে ৮ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলে ছিলেন বোর্ড সদস্য মালয়েশিয়ার সংসদ সদস্য ওং চেন, থাইল্যান্ডের সংসদ সদস্য রাংসিমান রোম, ফিলিপাইনের সাবেক সংসদ সদস্য রাউল মানুয়েলসহ এপিএইচআরের চার কর্মকর্তা।
ক্যাম্প ইনচার্জদের (সিআইসি) সঙ্গে মতবিনিময়ের পর রোহিঙ্গাদের ভোটে নবনির্বাচিত রোহিঙ্গা কন্সালটেটিভ কাউন্সিলের সভাপতি প্যানেলের ৫ সদস্যসহ রোহিঙ্গা নেতৃত্বস্থানীয়দের সঙ্গে বৈঠক করেন তারা।
বৈঠকে থাকা রোহিঙ্গা কন্সালটেটিভ কাউন্সিলের বর্তমান সভাপতি ও রোহিঙ্গা নেতা সৈয়দউল্লাহ বলেন, মালয়েশিয়া এবং অন্যান্য দেশে আটক রোহিঙ্গাদের অবিলম্বে মুক্তির বিষয়সহ প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমর্থনের গুরুত্ব নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। নিরাপদ প্রত্যাবাসনসহ রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আসিয়ান এমপিদের প্রতিনিধি দলটি রোহিঙ্গাদের সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।
পরে প্রতিনিধি দলটি ১৮নং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অবস্থিত রোহিঙ্গা সাংস্কৃতিক স্মৃতি কেন্দ্র (আরসিএমসি) পরিদর্শন করেন। ক্যাম্প এলাকা ঘুরে দেখার পাশাপাশি রোহিঙ্গা নারী-যুব প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রতিনিধি দলটি।
শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয় সূত্র জানায়, গত রোববার (৩১ আগস্ট) সন্ধ্যায় বিমানযোগে কক্সবাজার আগমনের পরদিন সোমবার সকালে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মিজানুর রহমানের সঙ্গে প্রতিনিধি দলটি ‘রোহিঙ্গা সংকটের বর্তমান পরিস্থিতি’ নিয়ে বৈঠক করে।
তারা একই দিনে জাতিসংঘের সংস্থাগুলোসহ কক্সবাজারে ‘রোহিঙ্গা মানবিক সাড়াদান কর্মসূচি’তে কর্মরত দেশি-বিদেশি সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়ে অংশ নেন।
ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে বিকেলে তারা কক্সবাজারে ফিরে যান। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকালে তারা বিমানযোগে ঢাকায় ফিরবেন এবং সেখানে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিবেন।
এপিএইচআর আসিয়ানভুক্ত এমপিদের সংগঠন হলেও এটি আসিয়ানের সরাসরি কোনো শাখা বা সহযোগী সংস্থা নয়। তবে আসিয়ানের কার্যক্রমে তাদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।
