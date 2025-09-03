এক ইলিশের দাম ৬ হাজার টাকা
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ধরা পড়েছে দুই কেজি ১০০ গ্রাম ওজনের একটি ইলিশ। যা বিক্রি হয় ৬ হাজার ৯০ টাকায়।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার মহিপুর মনোয়ারা মৎস্য আড়তে মাছটি কেজিপ্রতি দাম হয় প্রায় দুই হাজার ৯০০ টাকা।
এর আগে সোমবার ১ সেপ্টেম্বর বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে স্থানীয় জেলে দেলোয়ার মাঝির এফবি মা ট্রলারে অন্যান্য মাছের সঙ্গে এ বড় ইলিশটি ধরা পড়ে।
মাছটির ক্রেতা ছগির আকন জানান, ‘সকালে জেলে দেলোয়ার মাঝি মাছটিকে মৎস্য আড়তে নিয়ে আসলে এক লাখ ১৬ হাজার টাকা মণ ধরে ৬ হাজার ৯০ টাকায় কিনি। এমন বড় মাছ খুব বেশি পাওয়া যায় না, আজকে পেয়েছি। মূলত এ মৌসুমে বড় সামুদ্রিক বড় মাছের দেখা মেলে।’
এ প্রসঙ্গে কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, ‘বড় ইলিশ মূলত গভীর সমুদ্রের মাছ। বড় ইলিশ ধরা পড়া জেলেদের জন্য আনন্দের খবর। যদি নিয়ম-কানুন মেনে মাছ ধরা হয় তাহলে ভবিষ্যতেও বঙ্গোপসাগরে আরও বড় ইলিশ ধরা পড়বে।’
আসাদুজ্জামান মিরাজ/আরএইচ/এমএস