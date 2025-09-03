ফরিদপুর
মাদকের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্ব, কুপিয়ে যুবকের আঙুল বিচ্ছিন্ন
ফরিদপুরের সালথায় মাদকের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে মো. বাচ্চু মাতুব্বর (৪১) নামে এক যুবককে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে তার পায়ের পাঁচটি আঙুল বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ উঠেছে। এছাড়াও তার শরীরের বিভিন্নস্থানে কুপিয়ে জখম করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে উপজেলার গট্টি ইউনিয়নের বড়দিয়া বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত বাচ্চু বড়দিয়া এলাকার কাঠালবাড়িয়া গ্রামের মৃত ছত্তার মাতুব্বরের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, মাদকের টাকা ভাগাভাগি ও মাদক সেবন নিয়ে বাচ্চু মাতুব্বরের সঙ্গে স্থানীয় বাবলু মাতুব্বরের বিরোধ চলে আসছিল। তারা দুজনে মাদক কারবারি। এ বিরোধের জেরে গত প্রায় ৩ মাস আগে বাবলুকে মারধর করে বাচ্চু। ওই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে মঙ্গলবার রাতে চাপাতি দিয়ে বাচ্চুকে এলোপাতাড়ি কোপায় বাবলু। এতে বাচ্চুর ডান পায়ের পাঁচটি আঙুল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এছাড়াও তার শরীরের বিভিন্নস্থানে কুপিয়ে জখম করা হয়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় বাচ্চুকে উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সালথা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আতাউর রহমান বলেন, ‘মাদকের টাকা ভাগাভাগি ও মাদক নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে বাচ্চু নামে এক যুবককে কুপিয়ে আহত করা হয়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এন কে বি নয়ন/আরএইচ/এমএস