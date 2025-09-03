বিএনপির অভিযোগ বক্সে এবার ৩ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ
কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবে স্থাপিত বিএনপির অভিযোগ বক্সে গত এক সপ্তাহে আটটি অভিযোগ জমা পড়েছে। এবার তিন বিএনপি নেতা, তিন সাংবাদিক ও কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতি ও ঘুস বাণিজ্যের অভিযোগ উঠে এসেছে।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকালে চতুর্থবারের মতো কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির স্থাপিত অভিযোগ বক্স খুলে এসব অভিযোগ পাওয়া গেছে।
কুষ্টিয়ার তিন বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও মাদক ব্যবসা; তিনজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এবং বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতি ও ঘুস বাণিজ্যের অভিযোগ করা হয়েছে।
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়েও অভিযোগ করা হয়েছে। মিলপাড়ায় জায়গা দখল ও হুমকি-ধমকির অভিযোগ করা হয়েছে।
পৌরসভার এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সীমাহীন অনিয়ম, দুর্নীতি ও ঘুস বাণিজ্যের অভিযোগ জমা পড়েছে।
অভিযোগ বক্স খুলে অভিযোগপত্র সংগ্রহের সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব ইঞ্জিনিয়ার জাকির হোসেন সরকার, প্রেস ক্লাবের সভাপতি আল মামুন সাগর, সেক্রেটারি আবু মনি জুবায়েদ রিপন, সিনিয়র সহ-সভাপতি লুৎফর রহমান কুমার, দৈনিক খবরওয়ালা পত্রিকার সম্পাদক মুন্সী শাহিন আহমেদ জুয়েল প্রমুখ।
গত ২১ জুলাই কুষ্টিয়ায় দলীয় নেতাকর্মীদের বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিষয়ে জানতে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অভিযোগ বক্স স্থাপন করে জেলা বিএনপি। কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের নিচে ফটকের পাশে এটি স্থাপন করেন বিএনপির কুষ্টিয়া জেলা শাখার আহ্বায়ক কুতুব উদ্দীন আহমেদ ও সদস্য সচিব প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার।
আল মামুন সাগর/এসআর/এমএস