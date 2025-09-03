  2. দেশজুড়ে

খেলনা ভেবে গ্রেনেড নিয়ে খেলছিল শিশুরা

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি হিলি (দিনাজপুর)
প্রকাশিত: ০৭:১৮ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দিনাজপুরের বিরামপুরে বন বিভাগের পুকুরপাড় থেকে একটি পরিত্যক্ত গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেনেডটি ৭১ সালের যুদ্ধের সময়কার বলে দাবি পুলিশের।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে পৌর শহরের চরকায় বন বিভাগের অদূরে পুকুর পাড় থেকে গ্রেনেডটি উদ্ধার করা হয়।

সেনাবাহিনীর ‘বোম ডিসপোজাল ইউনিট’ গ্রেনেডটি নিষ্ক্রিয় করবেন বলে বিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমতাজুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিকেলে বন বিভাগের অফিসের পুকুর পাড় এলাকায় চলাচলের রাস্তায় মাটির নিচে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। এক নারী সেটিকে খেলনা ভেবে লাথি দেয়। ওই এলাকার কয়েকটি শিশু সেটি নিয়ে খেলা করে। এক সময় স্থানীয়দের বিষয়টি নজরে এলে পুলিশকে খবর দেয়।

স্থানীয় জামিরুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি বলেন, ‘বিকেলে এলাকার কয়েকটি শিশু গ্রেনেডটি নিয়ে খেলা করছিল। পরে তাদের নিষেধ করলে তারা ঘটনাস্থলে রেখে যায়।’

জানতে চাইলে বিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমতাজুল হক জানান, ‘সেনাবাহিনীর বিস্ফোরক দলকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা আসলেই এটি নিষ্ক্রিয় করবেন।’

মো. মাহাবুর রহমান/আরএইচ/এমএস

