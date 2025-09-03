  2. দেশজুড়ে

নির্বাচন বানচাল করতে ভিপি নুরের ওপর হামলা: ফারুক

প্রকাশিত: ০৭:২৭ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিএনপির চেয়ারপাসনের উপদেষ্টা ও সাবেক বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুক বলেছেন, ‘আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচাল করতেই ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর পরিকল্পিত হামলা চালানো হয়েছে।’

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নোয়াখালীর সেনবাগে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবাষিকীর আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, ‘ফ্যাসিস্টদের ফেরাতে এবং নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনে নানামুখী ষড়যন্ত্র চলছে। এসব চক্রান্ত মোকাবিলায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।’

জামায়াত ও এনসিপিকে ইঙ্গিত করে বিএনপির এ নেতা বলেন, ‘যারা ৭১-এ ভুল করেছে এবং যারা নতুন জন্ম নিয়েছে, তারা নাকি বাংলাদেশে পিআর পদ্ধতির নির্বাচন চায়। এ দেশের জনগণ পিআর বুঝে না, তারা বুঝে সরাসরি ভোট। আমরা ব্যালটের মাধ্যমে ভোট চাই। আমার ভোট আমি দেবো, যাকে খুশি তাকে দেবো। তবে কবর থেকে উঠে আসা মরা মানুষের ভোট এ বাংলার মাটিতে আর হবে না।’

জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, ‘১৬ বছর বিএনপি নেতাকর্মীদের হাট-বাজারে উঠতে দেননি। হামলা করে মিথ্যা মামলা দিয়ে নেতাকর্মীদের জেলে ঢুকিয়ে রেখেছিলেন। বর্তমানে আপনিও জেলে, বের হওয়ার জন্য চটপট করছেন। মহান আল্লাহ ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না। দেশে ন্যায় বিচার চলমান আছে। ন্যায় বিচার হলে আপনি কখনো জেল থেকে বের হতে পারবেন না।’

সেনবাগ পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক মাস্টার আবদুল হান্নান লিটনের সভাপতিত্বে ও উপজেলা যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক সুলতান সালাহ উদ্দিন লিটনের সঞ্চালনায় এসময় সেনবাগ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি তামান্না ফারুক থীমা, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আবদুল্লাহ আল মামুন, উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম-সম্পাদক আমিন উল্যাহ বিএসসি, জেলা বিএনপি সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মোক্তার হোসেন পাটোয়ারী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

