রাজবাড়ীতে নৌকাবাইচ দেখতে মানুষের ঢল

রাজবাড়ীতে নৌকাবাইচ দেখতে মানুষের ঢল
রাজবাড়ীর কালুখালীতে তিন দিনব্যাপী নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। শেষদিনে জেলার বিভিন্নস্থান থেকে আসা সাতটি নৌকা জারি-সারি গানের তালে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রতিযোগিতা দেখতে বিলের দুই পাড়ে ভিড় করে হাজার হাজার মানুষ।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ইউনিয়নের বড় কলকলিয়া যুবসংঘের আয়োজনে কলকলিয়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় এ প্রতিযোগিতা শেষ হয়।
বিজয়ী নৌকা প্রথম পুরস্কার হিসেবে পান একটি ফ্রিজ, দ্বিতীয় পুরস্কার টেলিভিশনসহ আরও বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হয়।
নৌকাবাইচ দেখতে আসা স্কুলছাত্র রিফাত জানায়, ‘বাইচের কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু আজ নিজের চোখে দেখলাম। অনেক ভাল লেগেছে। গানের তালে তালে পানি ছিটিয়ে নৌকা চালিয়েছেন মাঝিরা।’
দর্শক নুরুজ্জামান মিয়া বলেন, ‘বাইচের কথা শুনলে দেখতে যাই। আগে অনেক হলেও এখন হঠাৎ এ ধরনের প্রতিযোগিতা হয়। আজকের প্রতিযোগিতা যেমন ভাল হয়েছে, তেমনি অনেক মানুষ এসেছে বাইচ দেখতে ‘
শাহ আলম নামের আরেক দর্শক বলেন, ‘ছেলে-মেয়েকে নিয়ে বাইচ দেখতে এসেছি। ওরা খুব উপভোগ করেছে এবং আনন্দ পেয়েছে। বর্তমান প্রজন্ম মাদক ও মোবাইল আসক্তি থেকে দূরে সরে আসবে বলে মনে করি।’
পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, স্থানীয় সাজাহান মণ্ডল, মিজানুর রহমান, জসিম মোল্লা, আনিছুর রহমান কাঞ্চন, হিমেল রহমান, সবুজ মল্লিক, রাশেদ বিশ্বাস ও সাবু মণ্ডল।
