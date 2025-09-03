  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জের শীর্ষ সন্ত্রাসী শুটার রিয়াজ গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিলেট
প্রকাশিত: ০৮:৪৭ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের শীর্ষ সন্ত্রাসী শুটার রিয়াজ গ্রেফতার

সিলেটের গোয়াইনঘাট থেকে শীর্ষ সন্ত্রাসী রিয়াজুল ইসলাম ওরফে শুটার রিয়াজকে (৪০) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার আলীরগাঁও গ্রামের শ্রীবাস চন্দ্র দাসের বাড়ির সামনে থেকে স্থানীয়রা তাকে গ্রেফতার করা হয়।

পরে তাকে গণধোলাই দিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানায়, দুপুরে উপজেলার ৫ নম্বর আলীরগাঁও ইউনিয়নের আলীরগাঁও পুলিশের চেকপোস্টে একটি গাড়ি থামানোর জন্য সিগন্যাল দেওয়া হয়। কিন্তু গাড়িটি না থেমে দ্রুত যাওয়ার চেষ্টা করে। পরে স্থানীয়রা ধাওয়া দিয়ে গাড়িসহ শুটার রিয়াজকে আটক করেন। পরে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে যায়।

পুলিশ জানায়, হত্যাসহ ২২ মামলার আসামি শুটার রিয়াজ বাহিনীর প্রধান রিয়াজুল ইসলাম ওরফে শুটার রিয়াজ। ২০২২ সালে র‌্যাব তাকে আটক করেছিল। সে সময় তার কাছ থেকে তিনটি বিদেশি পিস্তল, তিনটি ম্যাগজিন, ১২ রাউন্ড গুলি, পাঁচটি ধারালো দেশীয় অস্ত্র, একটি মোটরসাইকেল এবং ৬০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা করা হয়েছিল।

গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, শুটার রিয়াজের বিরুদ্ধে নারায়াণগঞ্জের বিভিন্ন হত্যাসহ ২২ মামলা রয়েছে। গ্রেফতারের পর নারায়ণগঞ্জ পুলিশকে অবগত করা হয়েছে।’

আহমেদ জামিল/আরএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।