১৬ হাজারে জোড়া ইলিশ কিনলেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী

১৬ হাজারে জোড়া ইলিশ কিনলেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে পদ্মা নদীতে ধরা পড়েছে দুই কেজি ৯ গ্রাম ওজনের দুটি ইলিশ। পরে এক আমেরিকান প্রবাসী ১৫ হাজার ৯৫০ টাকায় মাছ দুটি কিনে নেন। তার বাড়ি খুলনায়।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার দৌলতদিয়া এলাকায় জেলে নীরব হাওলাদার মাছ দুটি নিয়ে আসে। এ সময় বড় আকারের ইলিশ দেখতে মানুষ ভিড় করে।
এর আগে সকালে নীরব হালদারের জালে দুটি বড় ইলিশ ধরা পড়ে। পরে দৌলতদিয়া ৫ নম্বর ফেরি ঘাটের মাছ ব্যবসায়ী সম্রাট শাহজাহান শেখ পাঁচ হাজার ২০০ টাকা দরে কিনে নেন।
মাছ ব্যবসায়ী সম্রাট শাহজাহান শেখ জানান, ‘সব সময় বড় সাইজের ইলিশ পাওয়া যায় না। যার কারণে সাইজ একটু বড় হলে দামও বেশি হয়। প্রায় তিন কেজি সাইজের দুটি ইলিশ ১৫ হাজার ৮০ টাকায় কিনে মোবাইলে যোগাযোগ করে ১৫ হাজার ৯৫০ টাকায় খুলনার এক আমেরিকান প্রবাসীর কাছে বিক্রি করেছি।’
রুবেলুর রহমান/আরএইচ/এমএস